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#市场报道
January 10, 2018 / 4:29 PM / 更新于 18 hours ago

欧洲汇市：英镑下跌，交易员关注下周出炉的通胀数据

1 分钟阅读

路透伦敦1月10日 - 英镑兑美元周三跌至近两周最低，因投资人在英镑上涨后锁定获利，在看见新的重大催化剂前不愿进一步推高英镑。

本月初英镑攀升至三个半月高位，延续了去年晚些时候的乐观情绪，此前英国政府成功地与欧盟达成一项协议，令脱欧磋商得以进入到讨论过渡期和脱欧后贸易关系的阶段。

但自那以后英镑走势挣扎，投资者称英镑要想突破过去几个月的1.3-1.6美元交易区间，应该需要在政治或者经济方面取得重大新进展。

英镑微跌0.1%至1.3527美元，稍早最多跌至1.3482美元，但随着美元全线回软英镑收复失地。

英国11月工业生产较前月上升0.4%，高于10月份0.2%的升幅，较上年同期上升2.5%。路透所调查经济分析师此前曾预计，按月上升0.3%，按年升1.8%。但数据对英镑影响甚微。

“这个数据给予英镑温和支撑，重头戏的是下周将公布的通胀数据以及英国退欧谈判方面的消息，”ING驻伦敦外汇策略师Viraj Patel表示。

英镑兑欧元过去一个月都在0.88英镑附近徘徊，英镑兑欧元恢复一些动能。

若下周公布的通胀数据上扬，将进一步推高英镑，市场将开始臆测英国央行下次升息的时间。

货币市场预期英国央行到2018年下半年才可能升息。12月公布的路透调查预测在2018年第四季升息。

虽然投资人对下次升息时间的预测持谨慎看法，但最近几周英镑看涨的题材已经回暖，因为预期退欧谈判将取得一些进展。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，英镑净多仓接近逾三年最高水平。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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