欧洲汇市：英镑升向1.4美元，受脱欧协议乐观情绪推动

路透伦敦1月22日 - 英镑兑欧元和美元周一攀升0.5%，接近1.4美元水准，触及2016年6月脱欧公投以来的最高水平，受英国将达成有利的脱欧协议乐观情绪驱动。

法国总统马克龙周六称，英国能够与欧盟达成定制的协议，尽管按照英国首相特雷莎梅当前的脱欧计划，伦敦的金融中心不再享有同等的欧盟准入水准。达成定制协议是英国首相特雷莎梅的目标之一。

“从市场角度看，我们已经习惯欧盟常说的：英国不能择优挑选，”三菱日联金融外汇分析师Lee Hardman称，“所以有一线光明，都可能被看做比重复过去一年多的老调子要重要。”

英镑最高升至1.3970美元，为2016年6月24日以来最高。英镑兑欧元突破0.88英镑水准，来到五周最高的0.877英镑，过去几周欧元兑英镑更具韧性。

周五公布的数据显示，最近一周，投机客增持英镑净多仓，规模升至三年半最高水平，因认为英退谈判目前进展相对顺利，且英国经济表现好于部分人之前的预期。

高盛前经济学家、前英国财政大臣Jim O‘Neill周一早间称，2018年英国经济可能好于许多人的预测，而且未来数年全球经济增长带来的益处将“轻松抵消”英退带来的冲击。

但部分分析师表示，英镑兑美元年初以来3.5%的涨势中并没有太多基本面的因素推动，同时还存在大量的政治面不确定性，英镑可能即将向下修正。

“由于投机多仓逼近多年高点，我们建议不要追高。我们仍认为英镑处于超买水准，”法国农业信贷银行汇率策略师Manuel Oliveri表示。

尽管自2016年6月公投以来英镑兑美元跌幅仍约7%，目前英镑已经高于公投前四个月一波跌势的低点1.3836。

不过英镑兑欧元仍远低于公投前的水准，自公投以来跌幅逾13%。(完) (编译 刘静；审校 李军)