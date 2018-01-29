欧洲汇市：英镑将录得11月2日以来最大单日跌幅，受脱欧不确定性影响

路透伦敦1月29日 - 英镑兑美元周一有望录得11月2日以来最大单日跌幅，因投资人对英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)推动其英国退欧计划的能力产生新的忧虑，带动交易员在英镑急升后锁定利润。

英镑兑美元年初以来上涨约4%，因投资者预计英国和欧盟将很快就英国脱离欧盟的过渡期达成协议。

但分析师称，投资者借周一的负面消息，减少对英镑的多头头寸。

英国上议院的宪法委员会周一表示，特雷莎梅终止英国欧盟成员国的立法有着“根本缺陷”。上周末有多项报导指出，特雷莎梅的的领导位子将再度面临挑战。

英国料将于2019年3月29日退出欧盟，但政府内部和特雷莎梅所属的保守党对于以何种关系取代46年的欧盟成员国地位存在严重分歧。

不过一直到现在，这些分歧看来尚未令投资人不安，英镑兑美元及贸易加权指数自去年底开始上涨。

周五发布的数据显示，投机客英镑净多仓创下2014年年中以来最高

不过英镑周一下跌0.8%至1.4030美元，触及五日低位，此前英国首相发言人称，英国与欧盟之间就过渡期的不止一个问题存在一些分歧。

但英镑本月仍将录得2010年7月以来的最大月度涨幅。

英镑兑欧元下跌0.2%至0.8795英镑。英镑贸易加权指数跌至六日低点。(完) (编译 刘静；审校 李军)