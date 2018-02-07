欧洲汇市：英镑向两周半低位回落，投资人观望英国央行会议

路透伦敦2月7日 - 英镑周三小跌，向上一交易日创下的两周半低位回落，在周四英国央行货币政策会议前，投资人对在美元普遍反弹的情况下大举增持英镑仓位持谨慎态度。

自英镑在1月底触及1.43美元上方的英国退欧公投以来高位后，英镑多头受到一系列疲弱数据打压。

本周的调查显示，英国经济在今年首季势将放缓，而上月房价意外下滑显示经济表现艰困。

“尽管英国经济在最近几个月已经表现出一些改善，但诸如庞大的经常帐赤字等结构性因素仍构成拖累，”摩根士丹利汇市策略部门全球主管Hans Redeker表示。

根据汤森路透数据，尽管英国经常帐赤字已经从2015年第四季的纪录高位相当于国内生产总值(GDP)的7%缩减至去年第三季的4.3%，但仍远高于约1%的历史中值。

英镑兑美元跌0.15%，报1.3926美元，但仍远高于周二触及的1月19日来最低的1.3838美元。

摩根大通资产管理英国和欧洲首席市场策略师Karen Ward表示，比升息更重要的是，英国退欧后过渡协议的磋商结果，以及经济前景进一步改善的迹象。

“考虑到这一切，现在似乎不是对利率大胆先行押注的时候，”她表示。

利率期货显示，年底前仅会升息一次，而且在5月前升息25个基点的可能性只有40%。

ING分析师预测中期英镑还有上涨空间，并将对2018年底的英镑汇价预估修正至1.45美元。(完) (编译 李军;审校 利棣儿)