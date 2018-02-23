欧洲汇市：英镑微涨，英国央行升息预期抵消了疲弱数据影响

路透伦敦2月23日 - 英镑兑美元和欧元周五均微幅上涨，但与周初水位相比大致持平，英国央行决策者的鹰派言论抵消了经济数据较预期疲软的影响。

英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)周三在议会表示，央行升息步伐可能需快于投资者当前的预期，这番言论推高了英镑。

尽管英国央行其他决策者的论调不及霍尔丹那般强硬，但他们仍持乐观态度。英国央行总裁卡尼表示，无需就利率问题给出直接承诺，因为市场大体明了央行传递的讯息；市场已基本消化英国央行5月将升息。

因此周四英国第四季GDP的意外下修仅导致英镑短暂走疲。

1100 GMT后，英镑兑美元突然下跌，低见1.3904美元，但英镑之后迅速反弹，在1600 GMT，兑美元涨0.1%至1.3971美元。

英镑兑欧元涨0.4%至0.8798英镑。

“本周从英国央行方面了解到的主要信息是...决策者对于通胀远高于目标水准的忍耐已经结束，”City Index分析师Ken Odeluga称。

“英镑仍存在不确定性，尤其是鉴于美元重拾跌势，近期反弹势头可能消退。但随着英国货币政策逐步追赶上强于预期的经济表现，英镑持续反弹的可能性正不断增强，”Odeluga补充说。(完) (编译 李军；审校 母红)