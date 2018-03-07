欧洲汇市：英镑/欧元触及三个月低点后回升，退欧疑虑扰乱市场心神

路透伦敦3月7日 - 英镑兑欧元周三跌至三个月最低后回升，欧盟公布的英国退欧贸易协定指导方针草案凸显两方在磋商脱欧协议中存在分歧。

英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)称，金融服务应该是新贸易协议的核心，但欧盟反对这一态度，想要限制脱欧后英国对该行业的市场准入。

欧盟迄今都拒绝英方自行选择能继续拥有欧盟单一市场哪个领域的自由准入，其中主要是英国的金融服务行业。

英国急于达成脱欧过渡期协议，哈蒙德周三重申，本月晚些时候将达成此协议，但这是否可行存在不确定性，因此对英镑造成打压，尽管英国央行发出今年升息的更鹰派信号对英镑构成支撑。

英镑兑普遍走强的欧元在讲话前最多下跌了0.4%，触及0.8968英镑，为11月28日以来最低位。稍晚英镑兑欧元升0.1%，报0.8922英镑，因欧元遭普遍抛售。

英镑兑美元持平于1.3892美元。

“英国和欧盟的期望值还存在很大的差距，”City Index市场分析师Ken Odeluga称。

分析师称，英镑还受到市场普遍存在的避险情绪拖累，因担心美国特朗普政府引发贸易战，贸易战会给英国带来影响。

周三的路透调查显示，英镑兑美元一年后料升至1.41美元附近，届时距离英国正式退出欧盟还不到一个月时间，这显示汇市策略师对英国和欧盟能够达成平顺退欧和过渡期协议抱乐观态度。(完) (编译 刘静；审校 李军)