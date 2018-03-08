欧洲汇市：英镑小跌，受退欧过渡协议或推迟打压

路透伦敦3月8日 - 英镑兑美元周四下跌，因市场担心英国无法与欧盟在本月稍后峰会上达成过渡协议。

英镑兑欧元也仅微升0.1%，报0.8913英镑。欧元受到打击，因欧洲央行总裁德拉吉在政策会议后的新闻发布后上持谨慎基调。

德拉吉的讲话盖过了央行摒弃长期坚持的必要时增加购债承诺的影响，后者一度刺激欧元买盘，但之后欧元兑美元日内急跌0.8%。

“德拉吉在发布会上的讲话鸽派，特别是有关还不能宣告通胀胜利，”丹斯克银行策略师在致客户的公告中称。

英国财政大臣哈蒙德周三表示，本月将有望达成过渡协议，但投资者对此并不笃信。

英镑日内下跌0.7%，报1.3810美元，距离上周触及的一个半月低位1.3712美元不远。

“欧盟峰会召开前英镑都站不稳脚跟，”MUFG宏观策略师Derek Halpenny称。

“如果未来几个月达成过渡协议，会给英国央行五月升息打开大门，”他补充道，“总而言之，我们仍预计未来几个月英镑有上升空间。”

周三公布的一项路透调查显示，英镑兑美元一年后料升至1.41美元附近，届时距离英国正式退出欧盟还不到一个月时间，这显示汇市策略师对英国和欧盟能够达成平顺退欧和过渡期协议抱乐观态度。 (完) (编译 刘静；审校 利棣儿)