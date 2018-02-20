欧洲汇市：英镑上涨，因预期英国和欧盟将就脱欧协议达成一致

* 欧盟脱欧立场有关报导发出后英镑逆转跌势

* 交易员为周三的关键数据做准备

路透伦敦2月20日 - 英镑兑美元周二反弹，兑欧元上涨，此前媒体报导称，欧洲议会可能会向英国提供单一市场准入“特权”。

英国和欧盟可能就过渡期协议达成一致，英国被允许与欧盟保持尽可能密切关系的预期增强，在今年扶助支撑了英镑。

根据Business Insider，欧洲议会准备促请在与英国就未来关系进行磋商中采取更加灵活的态度，与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔之前采取的立场决裂。

英国脱欧事务大臣戴维斯周二在维也纳讲话时称，英国和欧盟可能就相互的市场准入达成协议。

在Business Insider的报导发出前，英镑兑美元下跌0.3%，报1.3953美元，报导发出后，英镑跳升至日高1.4015美元，涨0.2%。1630 GMT，英镑略走高至1.4005美元，因美元延续兑其它货币的升势。

英镑兑欧元涨0.5%，报0.88115英镑，在欧洲交易时段尾盘守住涨幅。

交易商称他们正在关注本周稍后将公布的英国薪资数据，这些数据可能帮助巩固英国央行将在5月升息的预期。

英国央行总裁卡尼本月稍早表示，升息步伐需要略微加快，且幅度要大于预期，市场认为5月升息的概率大约为80%。

“我们需要看到(薪资数据)严重逊于预期，市场才会重新评估5月升息的可能性，”丹麦丹斯克银行的策略师Morten Helt表示，指的是定于周三公布的英国薪资数据。

市场认为该数据很重要，因为英国央行曾暗示，需先看到薪资压力上升，才会进一步升息。 (完) (编译 刘静；审校 利棣儿)