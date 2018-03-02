欧洲汇市：特雷莎梅退欧讲话后英镑走软，因能否达成过渡协议仍是未知数

路透伦敦3月2日 - 英镑兑欧元和美元周五走软，之前英国首相特雷莎梅呼吁退欧后与欧盟建立深入伙伴关系，但未能让投资者相信，退欧过渡协议是板上钉钉。

本周英镑走软。今日特雷莎梅开始讲话之初，英镑不为所动，讲话接近尾声时，英镑兑欧元和美元小幅回落。

英镑兑欧元盘中下跌多达0.5%，低见0.8947英镑，在特雷莎梅备受期待的讲话开始前，下跌0.2%，报0.8924英镑。

英镑兑美元稍早小涨，报1.3792美元，后回吐涨幅，下跌0.1%，报1.3767美元。

本周，英镑兑欧元创10月以来最大周度跌幅，因欧盟英国退欧首席谈判代表巴尼尔周三表示，过渡协议能否达成还存在很大的不确定性，使政治风险再度成为市场焦点。

分析师称，尽管特雷莎梅的讲话暗示，距离达成过度协议又近了一步，但她并未提供足够的信息，让投资者相信肯定能在英国之前所说的3月底达成协议。

“特雷莎梅的讲话暗示，距离达成过渡协议又近了一步，美元走软也扶助支撑英镑。但我们需要看到更多实质性的进展，才能推动英镑突破目前的区间，”Brown Brothers Harriman的汇市策略部全球主管Marc Chandler说。

由于意大利大选，和德国社民党对是否与保守派组建联合政府的投票都将在本周末进行，在此之前，投资者也不愿大举建立新头寸。

由于美元普遍反弹，英镑兑美元2月创2016年10月以来最大月度跌幅。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)