分析：人气好转推动英镑近几个月上扬 大型基金豪赌涨势仍有后劲

路透伦敦1月26日 - 一些全球最大型的投资者目前押注英镑持续回升，对英国能避免无序脱欧抱有信心，而且认为英国央行升息次数将比之前预期的更多。

过去几个月的英镑持仓状况显示出，英镑人气较几个月前急剧逆转。那时媒体大肆报导“英国硬退欧”的风险、以及英国经济表现较为疲弱。

英镑在2016年6月英国公投决定脱欧后下跌，而押注这波跌势将持续的对冲基金去年大为受伤。近几个月英镑上涨已迫使许多基金轧平空仓，并促使其他基金追高买进。

周四英镑贸易加权指数跳升至自英退公投几天后以来的高位，英镑兑美元超过1.43美元，有望创下2009年以来最佳月度表现。

全球最大的投资管理公司贝莱德(Blackrock)过去一年将英镑多仓提高五倍，在一只规模达117亿美元基金中的持仓配比约占2.5%。

道富银行(STT.N)等投资者在近几个月也买入了英镑。

“我们认为关于英镑的诸多利空消息已被消化，下行风险也被过度消化。我们在过去几个月大幅增加了我们的仓位，”贝莱德全球基本债券产品策略团队主管Marilyn Watson称。

“看看英国的经济状况，就会发现其处在比之前更低的轨道上，但却依然是健康的。市场目前预期该国会升息一次，但我觉得他们可以升息两次或更多，”Watson在电话采访中对路透称。

许多人预计英国退欧将引发经济损失，这在英镑2016年挫跌中得以体现。虽然出口商因此受益，但英国人出国旅行却受到影响，而且英国通胀率超越了3%。

“我们的长期策略是做多英镑，因为我们认为这样的低估有修正的空间，”道富环球投资管理(SSgA)驻伦敦的全球外汇主管James Binny称，并补充说该公司在过去几个月增加了英镑持仓。

“虽然退欧担忧短期内依然存在，英镑也在近期上涨，但我们认为英镑仍被低估。”

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但很多投资者警告称，因顾忌英国将来与欧盟关系状况的不确定性，他们对于英镑的上涨持谨慎态度。

瑞银财富管理本周将三个月英镑/美元预期从1.36美元上调至1.40美元，但维持12个月预期在1.36美元不变。

**英国经济在G10中表现欠佳**

英镑的表现也是对美元全线遭抛的反映，而不仅仅是英国前景改善的功劳。美元兑欧元目前处在三年低位。

目前英镑已较2017年1月所及的1.20美元下方低位上涨20%之多，但离退欧公投前所及约1.50美元的高位仍有一段距离。

英镑兑欧元本周走强至0.8700英镑下方，为6月以来最高水准，但仍远低于公投退欧前所及的0.8000英镑下方水准。英镑/欧元或许是衡量英退相关风险更好的一个指标。

摩根资产管理外汇首席信息官(CIO)Roger Hallam说，考虑到英国将与欧盟展开长达数月的“具有挑战性的谈判”，他总的来讲做空英镑兑欧元。

英国数据表现温和，显示尽管全球经济一片繁荣，但英国经济步履维艰。国际货币基金组织(IMF)预计英国经济2018年增长1.5%，还不到全球预估增速的一半。

“毫无疑问，英国经济数据表现不如G10国家。我认为英镑强势不是数据造成的，”高盛外汇和新兴市场战略部门联席主管Kamakshya Trivedi说，并称高盛客户对英镑布仓的想法“有分歧”。

短期来讲信心仍然高涨，期货数据显示对冲基金和其他投机客持有的英镑净多仓处于三年半高位。但央行等较长线投资者主意笃定，保持较为谨慎的看法。

荷兰合作银行策略师Jane Foley称，客户要求该行在衍生品市场提供防范英镑上涨的保护，表明近期英镑大涨令投资者倍感意外。

这与英国退欧公投之后对冲英镑进一步下跌的要求简直大相径庭。

**英国央行将出人意外?**

自2016年以来欧盟和英国之间的谈判主导了英镑的交投，但近来对于双方有望达成过渡协议、以实现平顺英退的预期升高。

英国无序退欧的风险降低，已让投资人把焦点放在英国经济表现和货币政策上，由本周公布的就业和薪资数据来看，这两者看来都略为站稳脚跟。

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然即使一些看多英国的投资者也认为单单押注英镑的风险太高。

Alliance Bernstein资深投资组合主管John Taylor表示，他预期英国央行今年将升息两次，将利率从目前的0.5%上调，政府公债价格则将下跌。市场普遍看法是升息一次、上调25个基点。

他表示，“由于退欧消息可能会影响英镑，因此透过公债来操作升息题材是更为安全的作法。”(完)