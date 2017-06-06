欧洲汇市：英镑兑美元脱离12日高位，投资人仍预计保守党胜选

路透伦敦6月6日 - 英镑兑美元周二盘中触及近两周高位，因投资人仍预期英国执政保守党将赢得周四大选。英镑之后小幅回落。

英镑盘中走势反复，因民调结果不一致，从保守党赢得多数席位，到没有政党能取得整体多数而造成悬峙议会的局面。周一Survation为ITV电视所作的民调显示，保守党对工党的领先优势仅剩一个百分点。

这同显示保守党领先工党11个点的ICM民调结果大相径庭，该民调周一推高英镑。

“英镑走势出现一些反复，主要被民调结果左右，但我认为随着越来越接近大选，英镑将平静下来。”德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen表示。

投资人原本预计保守党取得压倒性胜利，使特雷莎梅在本月稍晚开始的退欧谈判中有更大的自由度与欧盟讨价还价。

但最新的民调缓和了上述预期，Nguyen称。

英镑兑普遍走软的美元周二一度高见1.2951美元，为12日最高，之后在1606GMT，小幅回软至1.2895美元，当日升0.1%。

尽管英镑兑美元仍守住了七周前特蕾莎梅要求提前大选后录得的大部分升幅，但英镑贸易加权指数在不到四周的时间内下挫了2.5%，因当时开始有民调显示保守党领先优势收窄。

英镑/美元的一周隐含波动率为12.5%，接近1月17日以来的最高水平，当时特雷莎梅提出了其退欧策略。

“是的，英国议会选举仍是市场所担忧的事情，但对于选举，有一件事是十分肯定的，即(英国退欧)不可能出现逆转，”ThinkMarket分析师在研究报告中写道。

“因此，政治风险在某种程度上是有限的。”(完) (编译 李军; 审校 母红)