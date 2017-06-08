欧洲汇市：英镑小跌，投资人屏息以待英国大选结果

路透伦敦6月8日 - 英镑兑美元周四下滑，英镑隔夜隐含波动率升至一年高位，英国议会选举已经开始投票，民调显示结果难测。

英镑兑美元和欧元 在伦敦早盘触及两周高位。投票开始前的最后一波民调显示，首相特雷莎梅领导的保守党料将赢得大选。

但在1555GMT，英镑兑美元回软，小跌0.2%，报1.2939美元。

在英国首相特雷莎梅七周前要求举行提前大选后，英镑已经大涨了4%，民调最初显示保守党将取得压倒性胜利，使特雷莎梅在本月稍晚开始的退欧谈判中有更大的自由度与欧盟讨价还价。

但英镑之后从高位回软，因民调显示保守党对工党的支持率领先优势缩窄。

法国兴业银行首席宏观策略师Kit Juckes表示，市场了解可能会有意外。保守党获胜可能会带动空头回补，提振英镑走强。

英镑兑美元和欧元的现汇交易量还不到平常日均水准的一半，期权的价格波动更多，因公司和投资者利用期权合约来对冲英镑的波动。

英镑兑欧元和兑美元隔夜隐含波动率双双飙升，突破30%，盘中稍后略有回落。

“如果保守党获得更大的多数议席优势，英镑料将上演温和的释压升势，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman指出。

“最后的民调结果支持保守党领先工党平均约7.5个百分点的看法，在2015年大选时，平均领先6.5个百分点。”

周四大选前的民调数字存在巨大落差，一些调查显示保守党只领先1-3个百分点，而其他调查则显示领先8-10个百分点。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)