欧洲汇市：英镑兑美元小涨，上日受英国央行会议表决分歧冲击劲升

路透伦敦6月16日 - 英镑兑美元周五小涨，本周仅小幅收高，本周初政治和经济忧虑拖累英镑走软，但周四英国央行意外有三位委员投票支持加息扶助英镑反弹。

英镑兑欧元周四劲升至一周高位，因在英国央行会议中，政策委员会有三名成员投票支持升息。

由于英国央行将通胀率超出2%目标归咎于弱势英镑，交易员认为央行投票分歧现象是一个警讯，显示央行官员有可能以口头言语或行动企图捍卫英镑，尽管整体英国经济正在放缓。

自去年6月英国脱欧公投后，英镑已经大跌逾15%，但在10月创下31年低点后，英镑已有所反弹，并在上月兑美元升穿1.30美元，因投资人原本押注保守党会在上周举行的大选中增加在议会的多数席位。

但由于没有政党赢得多数席位，英镑重挫，因投资人担心少数派政府会带来动荡局面，可能削弱英国在同欧盟进行退欧磋商时的劲道。

加拿大银行BMO周五表示，将英镑12个月预估由1.37美元下调至1.32美元，预计英镑在未来几个月会进一步走软。

周五，英镑兑美元小涨0.2%，报1.2780美元，但兑欧元跌0.2%，报0.8760英镑。

英镑贸易加权汇率持平，在过去一个月跌逾2%。

“美元需求、英国大选后的政治不确定性、英国退欧谈判逼近、以及低迷的薪资，这些都令英镑目前难以涨得太高，”LMAX Exchange驻伦敦的分析师Joel Kruger说。

不过他也表示，从技术面看英镑的前景更为乐观一些。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)