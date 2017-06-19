欧洲汇市：英镑下跌，英退谈判正式启动

路透伦敦6月19日 - 英镑/美元周一小跌，英国国内政治和未来经济的不确定性打压了对英镑的需求。英国正式开始启动退欧谈判。

英国和欧盟的首席谈判官在开启脱欧磋商之际强调快速解决磋商过程中不确定性的必要性，凸显了想要达成对各方有利协议的建设性态度。

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)称，他希望为脱欧磋商制定一个时间表。英国在将近一年前公投决定脱离欧盟。

英国脱欧事务大臣戴维斯称，英国在离开欧盟后，希望与欧盟保持一个“新型的、深入的和特殊的伙伴关系”，他将以建设性的态度进行磋商。

但外汇交易员看似并没有被说服。尽管英镑兑美元开盘时小幅走高，但全日小幅下跌，1455 GMT，英镑/美元跌约0.2%，报1.2753美元。

“政治的不稳定性令英国处于一个脆弱的地位，大选后保守党的地位下降，脱欧磋商的结果可能会大量取决于欧洲的意愿，”FXTM分析师Lukman Otunuga称。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至上周二当周，投机客英镑净空仓增至5月初以来最高水准，因6月8日英国大选中没有一个党派赢得议会绝对多数席位，激发国内政治动荡。

英镑兑欧元持平于0.8760英镑。

英镑上周得到英国央行的小幅提振，因英国央行货币政策委员会有多达三位委员支持加息。周一，高度关注贸易领域的伦敦政经学院教授邓雷罗(Silvana Tenreyro)被任命为利率制定委员会的最新委员。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)