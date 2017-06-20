欧洲汇市：英镑跌至两个月低位，因英国央行总裁卡尼讲话和脱欧磋商警告

路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。

英国央行总裁卡尼称，现在不是升息的时候，这一表态打破了部分投资者的臆测。上周八位利率制定委员会委员中有三位支持升息，令升息预期升温。

卡尼的讲话令英镑在上午的交易中急挫近1美分。随着英国在长达两年的脱欧谈判中将遇到的经济政治挑战逐渐明朗，英镑进一步下跌。

亿万富翁投资者索罗斯称，英国正在接近经济放缓可能导致脱欧决定被逆转的转折点。

标普全球主权评级负责人Moritz Kraemer称，再次提前举行大选对英国的信贷评级将产生负面影响。他表示，该机构不会等到脱欧条款全部明确后再进行评估，很可能会再次下调英国评级。

1606 GMT, 英镑挫跌近1个百分点，至1.2603美元，为4月18日以来最低。

英镑兑欧元亦下跌0.9%，至六日低位0.8834英镑。

英国国内政局也给英镑带来压力，执政的保守党在6月8日的提前大选中失去议会多数党地位。

根据BBC政治编辑的推特，英首相特雷莎梅可能在周四与北爱尔兰民主联盟党达成协议，后者将支持其组建政府。(完) (编译 刘静；审校 母红)