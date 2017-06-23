欧洲汇市：英镑上涨，市场消化英国央行转变立场的前景

路透伦敦6月23日 - 英镑兑美元周五上涨近0.5%，受到利率预期发生转变提振，部分市场人士预计英国央行将在数月内加息。

日本的银行野村的分析师周四转而预期英国央行将在六个月内升息。在过去一周，英国央行政策委员会中有三名委员投入支持升息的阵营。

政策立场属于鹰派的英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周四发表了离开央行之前的最后一次讲话，敦促其同事立即升息，以压制英镑贬值带来的通胀压力。

英镑/美元上涨0.4%报1.2732美元，英镑/欧元持平，报0.8795英镑。

“我们认为明年利率还将持稳--但市场肯定开始在消化未来六个月升息的可能。”荷兰合作银行策略师Piotr Matys称。“那明显提供英镑一些支撑。”

英国央行首席经济学家霍尔丹本周稍早发表讲话后，短期英国市场利率就已有转变，短期英镑利率期货走势反映12月前升息的机率增强。

巴克莱分析师表示，尽管他们仍坚持利率维持不变的预期，但英国央行有可能在11月加息，并开始在8月让市场为此作准备。

“我们不是要告诉英国央行他们该怎么做，而是弄清他们最可能怎么做。”野村的Jordan Rochester在一份客户报告中说。(完) (编译 李军; 审校 母红)