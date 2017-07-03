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2017年7月3日 / 下午4点13分 / 1 个月前

欧洲汇市：英镑重挫，此前公布的英国制造业PMI数据表现疲弱

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦7月3日 - 英镑兑普遍走强的美元周一跌回到1.30美元下方，此前数据显示英国制造业6月成长速度慢于预期，令投资人重新考虑是否英国央行今年将会加息。

Markit/CIPS称，6月英国制造业采购经理人指数(PMI)降至54.3，创出三个月最低水准并低于路透调查预期的56.5。5月数据下修至56.3。这可能促使英国央行官员在升息前三思。

数据显示，英国公投退欧造成英镑大跌，应会提振出口竞争力的情况被证实并不一定会出现。

美元全面走强，英镑兑美元低见1.2932美元，跌0.7%，之后在1450GMT小幅反弹至1.2945美元，上周五英镑触及六周高位1.3030美元，因投资人押注央行可能在未来几个月内加息。

“英国制造业跌落悬崖，明确显示经济表现一点都不好。”Think Markets分析师Naeem Aslam表示。

“英镑走软并没有帮助制造业，因消费者勒紧荷包，薪资增长也不佳。焦点将在周三将公布的服务业PMI数据。”

但英镑跌势有限，交叉盘持稳，特别是兑日圆和欧元。

上周，英镑兑美元录得近八个月最佳周度表现，攀升约2.5%，因英国央行总裁卡尼表示，今年很可能需要升息，因为经济已经接近满负荷运转，央行将在未来数月对此进行讨论。

第二季度英镑表现创下两年来最佳，得益于美元疲软的提振，因为美国数据令人失望，而且投资人对特朗普推出有利于企业和经济增长政策的期望降温。

但并非所有分析师都相信，在英国进行脱欧谈判之际，英国央行官员的鹰派讲话将会兑现。他们表示，即便小幅上调利率，也未必表示央行将进入稳步收紧政策的周期。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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