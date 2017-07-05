欧洲汇市：英镑兑美元接近一周低位，因数据显示经济活动放缓

路透伦敦7月5日 - 英镑周三稳步接近一周低位，因最新公布的英国服务业数据加入了近期一系列表现疲弱的数据行列，这可能阻碍英国央行进行10年来首次升息。

包括总裁卡尼在内数位英国央行决策者近期发言，支持在短期内升息。英国央行曾在去年公投退欧后不久降息。

这些鹰派讲话帮助英镑逆转6月8日大选出现悬峙议会以来累积下跌2%的跌势。

不过，在英国与欧盟展开退欧磋商之际，英国的经济数据可能支持，尽管通胀远超英央行设定的2%目标，但升息时机仍不成熟的观点。

“进入第二季，英国退欧的负面影响已经反应在英镑和国内经济数据中，”FXTM的分析师Lukman Otunuga说。

“英退的不确定性拖累英镑急跌，这持续推升通胀。由于通胀攀升的步伐超过薪资增幅，消费者的消费能力受到影响，引发市场质疑英国消费驱动型经济成长的可持续性。”

周三公布的数据显示，6月英国服务业增长放缓至四个月低位，企业信心也降至近一年最低。

数据公布后，英镑兑美元一度下跌0.3%，至一周低位1.2894美元，后小幅反弹，1555 GMT，日内持稳在1.2929美元。

英镑兑欧元小涨0.2%，报0.8767英镑。(完) (编译 母红; 审校 李军)