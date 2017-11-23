欧洲汇市：英镑从六周高点小幅回软，市场焦点重回退欧谈判

路透伦敦11月23日 - 英镑周四兑疲软的美元从六周高点小幅回软，交易员基本上未理会英国经济增长预估被大幅下调，而是将焦点重新放在退欧谈判上面。

英国首相特雷莎梅周五将出访布鲁塞尔，欧盟的谈判方希望她能顶住国内的压力，增加英国退欧的“分手费”来确保在12月达成协议。

过去一周，英国当地媒体报导暗示，特雷莎梅已经获得了内阁中赞成退欧的强硬派支持，来增加分手费，这在近几日给了英镑小幅提振。

分析师表示，带动英镑走势的是英退谈判进展，而不是市场预料之中的英国预算责任办公室(OBR)下调经济预估。

英镑兑美元周四在亚洲交易时段高见1.3337美元，为10月13日来最高，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布鸽派会议记录令美元周三录得6月来最大单日跌幅后，美元周四还在延续跌势。

1620GMT，英镑兑美元回落至1.3304美元，当日下跌0.2%，但较英国预算声明发布前仍高0.5%。

英镑兑欧元下挫0.33%，报0.8902英镑。

部分分析师称，新的预估被认为是刻意估得比较悲观。

“市场认为英国预算责任办公室(OBR)和英国央行近期在预测经济成长的时候，都采取更审慎的立场，因此许多人都把最新预估当成最坏的情况来看，实际情况可能会要好些，”FxPro在致客户报告中称。

周四公布数据显示，英国今年第三季经济成长0.4%，数据显示家庭加快支出脚步。但英镑对该数据无甚反应。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)