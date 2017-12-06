欧洲汇市：英镑跌至一周低位，受英国退欧谈判僵局忧虑打压

路透伦敦12月6日 - 英镑周三触及一周低点，因市场越来越担心在下周的关键欧盟峰会前，英国脱欧磋商可能不会打破僵局。

爱尔兰总理瓦拉德卡周三称，只有在爱尔兰临时边境协议的基础上，脱欧磋商才能进入到第二阶段，否则突破僵局的谈判将在明年才恢复。周一该爱尔兰边境协议破裂。

本周，支持英国首相特雷莎梅的少数派保守党政府的北爱政党拒绝了与爱尔兰的脱欧后边界提议。该提议能够帮助推进与欧盟的英退磋商。

市场对于英镑的预期在最近几周明显改变，转为押注退欧谈判将取得突破进展，这推动英镑在上周五升至逾两个月高位。

虽然一个暂时性协议在周一被否定，但野村等机构的一些分析师认为，谈判有70%的可能性取得突破。

“这种政治‘乒乓’斗争的确打击了投资者对英镑的人气，”瑞穗对冲基金外汇销售负责人Neil Jones称。

若未能取得突破，可能就意谓着下一步磋商要推迟到2月，这使得企业缩减在英国投资计划的可能性升高，因为英国在2019年3月退欧后的前景充满不确定性。

英镑兑美元下跌0.6%至1.3358，尾盘缩减了部分跌幅，下跌0.5%，报1.3383美元。

英镑兑欧元下跌0.2%至0.8811英镑。

英镑贸易加权指数持于78.2，在过去两日下挫逾1%。（完） (编译 刘静；审校 李军)