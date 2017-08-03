欧洲汇市：英镑兑欧元跌至九个月低位，因英国央行维持利率不变

路透伦敦8月3日 - 英镑兑欧元周四急挫近1%，至九个月低位，此前英国央行以6比2投票决定维持处于历史低位的利率不变，央行还下调了增长、通胀和薪资预估。

央行总裁卡尼和高级官员重申，未来三年内，也可能是一年内，的升息幅度可能会略微超过投资者预估。

但市场聚焦央行将2017年增长预估从5月时的1.9%下调至1.7%，同时意外下调通胀预估，其预计未来一年内通胀率稍低于2.6%，10月份时料达到约3%的峰值。

“6比2的投票结果是符合预期的，但鸽派的增长和通胀预估对市场是一个意外，”瑞穗银行对冲基金外汇销售负责人Neil Jones称。

卡尼在新闻发布上称，企业投资可能受到脱欧的负面影响，会给生产率和薪资增长带来不良后果，此后，英镑兑欧元最低跌至0.90485英镑，为11月初以来的最低。

英镑兑美元也下跌逾0.01美元，至三日低位的1.3113美元，稍早触及11个月高位的1.3267美元。

尽管接受路透调查的大部分经济学家预计，英国央行将以6-2的表决票数通过维持利率不变，但部分投资者认为，首席经济学家霍尔丹可能会加入呼吁立即升息的队伍。

在上次的央行会议上，三位决策者投票支持升息，但其中福布斯已经不是政策委员会委员，并由更加鸽派的邓雷罗所取代。

1530 GMT，英镑兑美元全日下跌0.6%，报1.3142美元，兑欧元下跌0.8%，报0.9040英镑。(完) (编译 刘静；审校 母红)