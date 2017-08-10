欧洲汇市：英镑兑美元触及三周低位，英国数据未能改变投资者看法

路透伦敦8月10日 - 英镑兑美元周四触及三周低位，英国产出和贸易数据喜忧参半，未能改变资者对经济难以达到英国央行目标的看法。

英镑在欧洲早盘最多下跌0.33%，一度低至1.2952美元，之后有所回升。之前公布的工业生产数据略高于分析师预估。

1450 GMT，英镑兑美元下跌0.1%，报1.2991美元。

英国建筑业产出不及预期，其他数据也显示，尽管英镑在过去一年走贬，但英国庞大的贸易逆差进一步扩大。

“虽然工业生产数据略好于预期，但增长前景并没有实质性的改变，”法国巴黎银行驻伦敦的策略师Sam Lynton-Brown说。

“我们认为(英镑)可能延续这一走势，我们的正式目标为今年底跌至1.26美元。”

自去年英国公投决定退出欧盟以来，英镑贸易加权指数已下跌逾13%，但英国的全球贸易逆差依然巨大。

英国6月全球商品贸易逆差意外扩大，出口量创一年来最大按月跌幅，但第二季整体出口量同比上升5.0%。

工业生产方面，汽车生产下滑以及建筑业活动大减，对未来数月前景而言并非吉兆。

分析师说，随着经济前景变得更加黯淡，货币市场走势显示，英国今年升息的可能性下降，这是英镑自8月初以来遭遇抛售的主要原因。

“英镑处于下行道路上，兑美元正跌向上月低点，”纽约梅隆银行驻伦敦的汇市策略师Neil Mellor说。

英镑兑欧元日内跌0.1%至0.9051英镑。(完) (编译 刘静；审校 母红)