欧洲汇市：英镑/美元下跌，受脱欧谈判及预计英国央行纠结于数据打压

路透伦敦9月13日 - 英镑/美元周三下跌，昨日录得逾两个月来的最大单日升幅，因投资者在英国央行周四会议前获利了结，预计央行会纠结于近期表现截然不同的数据。

周二发布的一份报告显示，8月通胀急升至央行2%目标之上，达到逾五年来的最高水平；但周三发布的另外一份报告显示，截至7月的三个月薪资增长弱于市场预期。

投资者称，脱欧谈判进程是中期内驱动英镑走势的更主要因素。

“未来两年，英镑真的可能会下跌15%或者上升15%，取决于谈判结果，”Royal London Asset Management投资基金经理Trevor Greetham称。

英国议会周二早间二读通过将政府的退欧议案(亦即所谓的“大废除议案”，Great Repeal bill)推进到立法程序的下一阶段。

由于英国政治日程原因，欧盟和英国同意将下一轮脱欧谈判从9月18日开始的一周推迟至9月25日当周。

早盘英镑从一年高位的1.3329美元下滑，全日跌0.4%，报1.3234美元。但英镑兑走软的欧元全日基本持平于0.8998英镑。

“最终薪资数据起到的作用是将市场焦点转向英国央行明日的会议，最大的问题是央行对2.9%的通胀率有多担心，”CMC首席市场分析师Michael Hewson称。(完) (编译 刘静；审校 李军)