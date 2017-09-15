欧洲汇市：英镑兑美元触及14个月高点，有望录得八年来最大周线涨幅

路透伦敦9月15日 - 英镑兑美元周五触及14个月高点，英镑贸易加权指数料将创下逾八年来最大周线涨幅，因交易商扩大押注英国央行将于近期升息。

英镑最近走势受美元和欧元主导，但本周重新吸引到投资者的注意：英镑兑美元周四创下4月以来最大涨幅，此前英国央行称未来数月可能上调处于纪录低位的利率。

英国央行倾向于实施逾10年来首次升息，加上英国央行总裁卡尼的言论，促使英镑兑美元上涨逾1%，一年多来首次触及1.34。英镑兑美元周五续涨至1.3450，日内涨0.5%。

英镑贸易加权指数有望录得2009年6月以来最佳单周表现。

“英镑目前获得的提振可能有限，”ING外汇策略师Viraj Patel称，认为英国央行与外界沟通变化的主要目标是，使得市场预计央行将循序渐进、而非马上升息。

“11月升息不应被视为板上钉钉的事；我们怀疑升息将基本上以两个因素为前提：国内通胀(也就是薪资增长)回升的迹象，以及短期政治不确定性减少，”他在客户报告中写道。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周五表示，未来几个月英国央行可能需要升息。他此前一直非常支持将借款成本维持在纪录低位。

英镑兑欧元上涨0.3%，至0.8870英镑。

英镑贸易加权指数料录得逾八年最佳单周表现：tmsnrt.rs/2jv3Tjl