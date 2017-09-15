欧洲汇市：英镑劲升至脱欧以来最高，受英央行加息押注提振

路透伦敦9月15日 - 英镑兑一篮子货币周五触及脱欧公投结果宣布以来的最高水平，本周将录得近九年来的最佳周度表现，因投资者把宝全押在央行可能很快升息。

“如果数据显现出闲置劳动力减少、薪资压力上升、家庭支出增加以及全球经济持续强劲增长的趋势，那么英国央行升息的合适时机可能最早落在未来几月内，”英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛发表演讲时称。

弗利葛的言论与本周央行发布的信号如出一辙，将英镑自2016年6月24日脱欧投票结果出炉当日以来首次推升至1.36美元之上。

伦敦下午交易时段，英镑脱离了1.3616高位，升1.5%，报1.3588美元，本周英镑贸易加权指数升3.6%，为2009年2月以来的最佳周度表现。

六个月英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)也触及脱欧公投结果出炉后的最高水平，报39个基点。该利率能够反映出市场对利率的预期。

“本周看似英镑利多，”XTB首席市场分析师David Cheetham称。

“周二通胀数据走高，昨天是英国央行，今天完成了帽子戏法：可能是MPC里最大的鸽派人物出面支持在经济状况继续好转的情况下未来几个月升息。”

交易员将关注下周特雷莎梅首相关于脱欧的一个讲话，与欧盟的下一轮谈判推迟至9月25日当周。

英国央行总裁卡尼将于周一在华盛顿发表讲话。

受弗利葛言论推动，英镑兑欧元升至近两个月高位的0.8775英镑，后回落至约0.88英镑附近，全日升1%。 (完) (编译 刘静；审校 李军)