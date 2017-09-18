欧洲汇市：英镑跌近1%，因英国央行总裁卡尼称升息空间有限且将循序渐进

路透伦敦9月18日 - 英镑兑美元周一下跌近1%，从脱欧公投以来的最高位回落，此前英国央行总裁卡尼称，未来升息空间有限，升息将是循序渐进的。

卡尼在国际货币基金组织(IMF)发表讲话时，重复了央行上周传递的信息，即未来几个月可能会提高处于纪录低位的利率，但他补充道，“预计未来可能进行的升息将以缓慢的步伐进行，且升息空间有限。”

他的讲话拖低今日本已下跌的英镑，英镑跌0.9%至日低1.3465美元，收于1.3480美元附近，全日跌0.8%。

英镑兑欧元也下跌，尾盘跌逾0.5%，报0.8845英镑。

“卡尼的讲话...可能没有市场预期得那么鹰派，”Caxton外汇分析师Alexandra Russell-Oliver称。

英国央行利率前瞻指引发生变化，促使英国四大银行中的两家--汇丰和巴克莱预计央行最快于11月会议上调高利息。

汇丰控股周一将年底时英镑兑美元汇率预估从此前的1.20美元上调至1.35美元；并预计英国央行将在2018年底前进行两次各25个基点的升息，此前预计该期间不会升息。

英国退欧问题也是投资者关注重点，英国首相特雷莎梅周五将在佛罗伦萨发表演讲。她可能将提及英国退欧谈判，相关谈判已被推迟到9月25日当周。(完) (编译 刘静；审校 母红)