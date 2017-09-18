FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
欧洲汇市：英镑跌近1%，因英国央行总裁卡尼称升息空间有限且将循序渐进
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#市场报道
2017年9月18日 / 下午5点24分 / 1 个月前

欧洲汇市：英镑跌近1%，因英国央行总裁卡尼称升息空间有限且将循序渐进

1 分钟阅读

路透伦敦9月18日 - 英镑兑美元周一下跌近1%，从脱欧公投以来的最高位回落，此前英国央行总裁卡尼称，未来升息空间有限，升息将是循序渐进的。

卡尼在国际货币基金组织(IMF)发表讲话时，重复了央行上周传递的信息，即未来几个月可能会提高处于纪录低位的利率，但他补充道，“预计未来可能进行的升息将以缓慢的步伐进行，且升息空间有限。”

他的讲话拖低今日本已下跌的英镑，英镑跌0.9%至日低1.3465美元，收于1.3480美元附近，全日跌0.8%。

英镑兑欧元也下跌，尾盘跌逾0.5%，报0.8845英镑。

“卡尼的讲话...可能没有市场预期得那么鹰派，”Caxton外汇分析师Alexandra Russell-Oliver称。

英国央行利率前瞻指引发生变化，促使英国四大银行中的两家--汇丰和巴克莱预计央行最快于11月会议上调高利息。

汇丰控股周一将年底时英镑兑美元汇率预估从此前的1.20美元上调至1.35美元；并预计英国央行将在2018年底前进行两次各25个基点的升息，此前预计该期间不会升息。

英国退欧问题也是投资者关注重点，英国首相特雷莎梅周五将在佛罗伦萨发表演讲。她可能将提及英国退欧谈判，相关谈判已被推迟到9月25日当周。(完) (编译 刘静；审校 母红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below