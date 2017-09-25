欧洲汇市：英镑兑大涨的美元跌至10日低点

路透伦敦9月25日 - 英镑兑普涨的美元周一跌至10日低点，在上周五英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)的讲话未能给投资者带来想要的具体信息后，英镑人气仍低迷。

周五公布的数据显示，截至周二当周，投机客将英镑空仓削减至近两年最低，此前英国央行暗示会在“未来数月”将利率自纪录低位调升。

但英镑兑欧元上周五齐平七周最差表现，由于英国如何确保退欧后维持对欧盟单一市场的优先准入缺乏细节，投资者倍感失望。

周一，英镑兑美元续挫，一度大跌0.5%，至1.3432美元，为9月15日来最低。

“英国首相特雷莎梅讲话后，英镑人气仍略显负面，”ING汇市策略师Viraj Patel表示。

“上周市场表现有些超前了，原本指望首相的退欧讲话能有一些突破性的内容...讲话没有真正担保会有过渡协议。”他表示。

不过patel也表示，周一英镑的走势主要是受美元和欧元的走势影响。

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)周一表示，英国必须在过渡期内遵守所有欧盟规定。上周五英国要求在2019年退欧后有两年的过渡期。

英镑兑欧元一度大涨0.9%，报0.87755欧元，因在德国大选结果出炉后，投资人消化欧元的政治风险。梅克尔赢得第四个德国总理任期，但极右翼的支持率飙升削弱了梅克尔。梅克尔或不得不与亲商的德国自由民主党(FDP)和绿党组建“牙买加”联盟的可能性令投资者不安。

投资人也在关注英国即将公布的经济数据，包括周三的国内生产总值(GDP)数据，以判断是否有理由押注英国央行将在11月加息。(完) (编译 李军; 审校 母红)