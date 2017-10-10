欧洲汇市：英镑上涨，因强劲的数据巩固了11月加息的预期

路透伦敦10月10日 - 英镑兑走软的美元周二上涨，因英国公布的工业数据强于预期，巩固了英国央行将在11月下一次货币政策会议上进行逾十年来首次加息的预期。

英国统计局周二公布，8月制造业产出较前月上升0.4%，追平7月的增速，高于路透调查中分析师预估的增长0.2%。数据显示英国央行仍在短期内加息的正轨上，尽管商品贸易逆差创新高。

受强劲的数据带动，英镑攀升，并在之后扩大涨幅。欧元也受德国数据强劲提振，这打压美元走势。

1555GMT，英镑兑美元升0.6%，报1.3216美元，较上周末的低位高约1.5%。上周英镑的表现为一年最差。

“英镑在上周末大跌后反弹...因此目前要对英镑最新的反弹有所保留，因可能会是反趋势的走势，最终无法维系。”Forex.com分析师Fawad Razaqzada表示。

英镑兑欧元大致持稳，报0.8934英镑。

英镑周一强劲上涨，因英国国家统计局(ONS)表示劳动成本增幅强于先前公布的数据。

关于保守党内乱的担忧减弱，之前英国首相特雷莎梅承诺将化解其领导权面临的挑战，并暗示可能重组内阁。

但一些分析师认为，市场没有把政治风险纳入考虑，而是过多地专注于升息可能。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)