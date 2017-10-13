欧洲汇市：英镑跳涨至11日高点，受脱欧谈判影响大幅波动

路透伦敦10月13日 - 英镑周五在震荡交投中上涨至11日高点，得益于美国通胀数据疲弱压低美元，英镑稍早下滑，因德国告诉英国磋商想要的脱欧协议的“所剩时间不多”。

过去两周英镑走势大幅波动，因担心英国政治，以及脱欧谈判前景不确定。但在遭遇一年来最糟一周后，本周英镑兑美元录得四周来的最强周度表现。

伦敦早盘，英镑兑美元在一分钟之内急挫近0.5美分，此前德国的一位政府发言人称，英国磋商想要的脱欧协议的“所剩时间不多”。

1242 GMT，英镑逆转了之前的跌势，全日升0.4%，报1.3323美元，为10月2日以来最高，此前发布的数据显示，美国通胀仍迟滞，打压了美元。

在英国首相特雷莎梅发言人称，首相将在下周的欧盟峰会上就脱欧金融债务结算问题“表达更多意见”后，英镑已经收复了一些失地。

“英镑昨日的拉锯式波动表明，英镑对英退相关消息有些敏感，”ING外汇策略师Viraj Patel称。

市场观察人士警告称，英镑前景仍脆弱，因担心脱欧谈判前景，以及保守党政府的内斗。

英镑周四一度低见1.3122美元，此前欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔向记者表示，有关英国需为退出欧盟支付款项的协商“陷入僵局”。但英镑之后跳升，因德国商报周四晚间报导称，如果英国同意结算其与欧盟的金融债务，并签署分手协议，巴尼尔将给英国留在欧盟单一市场及关税同盟的机会，过渡期两年。

英镑兑欧元升至九日高位的0.8850英镑，将录得四周来的最佳周度表现。(完) (编译 刘静；审校 李军)