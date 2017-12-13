欧洲汇市：英镑攀升，交易员关注英国央行会议

路透伦敦12月13日 - 英镑兑美元周三小涨，英国央行明日将召开政策会议，市场将密切关注此次会议，以寻找英国未来货币政策路径的线索。

市场普遍预计英国央行周四将维持0.5%的利率不变，上月央行进行了2007年以来的首次升息。市场对明年是否会再次升息，如升息，会以什么样的步伐升息存在疑问。

英国央行在11月时曾表示，通胀接近触顶，未来三年将缓慢下降至略高于2%的水平，期盼已久的薪资增长加速可能会在明年出现。

但周二发布的通胀数据超过预期，英国11月年通胀率升至近六年高位3.1%，比央行2%的目标多出逾1%。

“英国央行明天的会议可能是关键，如果总裁卡尼能够...采取更鹰派立场，对英镑进一步下跌将引发的通胀风险采取更鹰派态度，”盛宝银行策略师John Hardy称。

英国统计局称，截止10月的三个月，英国不包括奖金的平均每周薪资较上年同期增长2.3%，截止9月的三个月增幅为2.2%。分析师们原本预期增幅持平。

这个幅度低于英国11月消费者物价指数(CPI)上涨3.1%的增幅，统计局称实质薪资较上年同期下降0.2%。

英镑兑美元升0.4%，报1.1367美元。

英镑兑欧元攀升0.2%，报0.8802英镑。

除了英国央行外，交易员还关注周四将发布的零售销售数据，以及脱欧谈判进展。(完) (编译 刘静；审校 母红)