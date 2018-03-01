欧洲汇市：英镑跌至七周低位，受脱欧过渡期忧虑拖累

路透伦敦3月1日 - 英镑兑美元周四跌至七周低位，投资者卖出英镑，因担心本月可能不会达成脱欧过渡期协议。

英国首相特雷莎梅将于周五发表重要讲话，阐述其对英国与所有欧盟国家之间如何保持开放贸易的观点。此前两日，欧盟首席谈判代表巴尼尔就截至目前的脱欧谈判进程表示出消极论调，打压英镑走低。

英镑未能延续今年早些时候的涨势，因以脱欧为主线的政治风险再现，且美元普遍反弹。2月英镑录得2016年10月以来的最差月度表现，因美元全线走强。

周四，英镑兑美元最多下滑0.4%，报1.3712美元，为1月12日以来最低。

“主要是因为美元反弹，得益于鲍威尔更偏鹰派讲话引发更多的避险交易，”三菱日联金融外汇策略师Lee Hardman在谈到美国联邦储备理事会(FED/美联储)新任主席鲍威尔听证证词时称。

“但也有些针对英镑的不利因素，过去一周多脱欧风险加大，巴尼尔昨日的讲话未给本月达到脱欧转换期协议带来什么信心。”

英镑兑欧元下跌0.2%，报0.8877英镑。

周四发布的一份调查显示，备受关注的英国2月工厂活动指数跌至八个月来最低，因产出增长进一步放缓。

市场预计英国央行将于5月升息，不过央行表示，货币政策前景取决于同欧盟的退欧谈判进展是否顺利。(完) (编译 刘静；审校 李军)