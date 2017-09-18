欧洲汇市：英镑从15个月高位回落，市场静待英国央行总裁卡尼的讲话

路透伦敦9月18日 - 英镑兑美元周一触及15个月高位，之后稍有回落。英国央行总裁卡尼发表讲话之前，投资者减持上周对英国央行将升息的押注。

周五英镑升破1.36美元，达到退欧公投以来的最强水准，因英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛呼应了该央行前一日传递的信息：未来数月可能会加息。

英国央行利率决策者当中有关采取更强硬措施的倾向，促使分析师调整对英镑的预测。

汇丰控股周一将年底时英镑兑美元汇率预估从此前的1.20美元上调至1.35美元；并预计英国央行将在2018年底前进行两次各25个基点的升息，此前预计该期间不会升息。

周一短暂触及1.3618美元后，英镑下跌0.3%至1.3550美元。

英镑兑欧元下跌0.1%至0.8797英镑。

但部分策略师仍看跌英镑。

“任何由英国央行消息点燃的英镑涨势都可能快到头了；这种情况已被我们定义为‘撤销刺激举措’上升周期，目前已经反映在汇价上，”荷兰国际集团(ING)的Viraj Patel表示。

“我们认为再涨下去就属于超涨，因此我们预计卡尼今日在国际货币基金组织(IMF)的演讲将敏锐地管理市场预期。”

卡尼将在1500GMT发表演说。

英国退欧问题也是投资者关注重点，英国首相特雷莎梅周五将在佛罗伦萨发表演讲。她可能将提及英国退欧谈判，相关谈判已被推迟到9月25日当周。

来自英国电信(BT)BT.L和森特理克集团(CENTRICA)CNA.L等公司的英国商界领袖称，他们希望有三年的退欧过渡协议，来保护英国和欧洲的就业岗位。(完) (编译 王洋/许娜；审校 王颖/张明钧)