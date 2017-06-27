欧洲汇市：英镑兑欧元跌至两周低点，英央行收紧信贷管控仅短暂支撑英镑

路透伦敦6月27日 - 英镑兑普遍走强的欧元周二跌至两周低位，收紧信贷管控仅给英镑提供了短暂的支撑，因针对这对未来的利率和经济走势意味着什么，存在着相互矛盾的解释。

过去一周，多位货币政策委员会委员转入支持升息的阵营，给英镑提供了一定支撑。本月大选后英镑遭遇又一波来自政治不确定性的打压。

一方面，英国央行重新要求银行持有0.5%的风险加权资产来缓冲消费者融资可能受到的冲击，表明决策者对看似正在放缓的英国经济抱有信心。

但这也可能去除贷款增长领域的一些不希望看到的动能，帮助决策者能够在更长时间内不升息。上述动能被认为是升息的一个原因。

他们重新要求银行拨备缓冲资金，这是对货币状况的小幅收紧，所以可能给英镑带来提振，Oanda分析师Craig Erlam称。

“当前，英镑正困在1.26-1.28区间，”他称。

英镑兑美元虽上涨，升0.4%至1.2774美元，但看似是欧洲央行总裁德拉吉对货币政策发表了讲话后，欧元兑美元大涨1%的结果。

英镑兑欧元则跌0.6%，报0.8841英镑，触及两周来的最低水平。

三菱日联金融集团(MUFG)驻伦敦策略师Derek Halpenny是预计最近几个月英镑上涨的银行分析师之一，他认为脱欧引发的最糟糕的英镑抛售状况已经被英镑价格消化了。

但Halpenny称，英国首相特雷莎梅在6月8日选举中失去在议会的多数优势地位，使得英镑更难在近期上涨。(完) (编译 刘静；审校 李军)