欧洲汇市：英镑重回1.31美元下方，英国退欧谈判拉开帷幕

路透伦敦7月17日 - 英镑周一重回1.31美元下方，在保守党政府进入退欧谈判之际，谈判仍有分歧的迹象打压英镑。英镑在上周尾段曾飙升至10个月最高位。

随着为期四天的英国退欧谈判周一在布鲁塞尔拉开帷幕，英国的报章充斥着来自学术界、评论员和前政府官员对谈判进程可能给英国政府和企业带来混乱的预警。

英镑兑美元上周五跳涨近0.02美元，触及9月末以来最高位1.3113美元，此前美国公布的通胀和零售销售数据弱于预期，美联储今年进一步升息的前景受到质疑。

但英镑兑美元本周开局自上述高位小幅下跌，日内跌0.3%至1.3058美元；英镑兑欧元报0.8784英镑。

“看上去好像只有英镑有些疲弱，明显是因为政治因素，”澳洲国民银行(NAB)分析师Gavin Friend表示。

英国脱欧事务大臣戴维斯与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)首次会晤一个月后再次举行谈判。戴维斯周一表示，他们上次会面“取得良好开局”，“本周我们将进入实质层面”。

投资人将密切关注退欧磋商，英国将失去优先准入欧洲单一市场的任何迹象都可能打压英镑。

“看起来英国政府希望在即将进行的一轮与欧盟的谈判中取得一些重大进展...比如，其现在已经承认将履行对欧盟的资金义务--这是非常不错的开始，”德国商业银行分析师在给客户的报告中称。

“不过，英镑的形势依然艰难，因为近期有关英国国内政治纷争的报导显示...短期内，英国退欧谈判可能不会破裂，反而是英国政府可能垮台，这是英镑面临的最大风险。”

但有些分析师称，英镑目前的主要驱动因素不在于政治，更多是与经济和货币政策前景有关。英国央行决策者近期有关利率将上升的警告，为英镑提供了支撑。

投资者将密切关注周二出炉的英国通胀数据。(完) (编译 李军; 审校 母红)