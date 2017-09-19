欧洲汇市：英镑在1.35美元上方持稳，此前卡尼的言论拖累英镑大跌

路透伦敦9月19日 - 英镑兑美元周二在1.35美元上方持稳，收复之前部分失地。此前英国央行总裁卡尼称未来几个月的升息空间将有限且将是循序渐进的，英镑应声下跌近1%。

英镑上周上涨多达3.3%，跳升逾0.04美元至1.3618美元，得益于英国央行和央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛发出的鹰派信息。外界通常认为弗利葛持鸽派立场。

但卡尼周一发布讲话后，英镑从脱欧公投以来的最高位回落。一些分析师称卡尼的讲话旨在管理市场对英国央行升息步伐和次数的预期。

伦敦早盘，英镑兑美元高见1.3552，日内上涨0.4%。

英镑兑欧元持平于0.8854，此前在卡尼讲话后下挫近1%。

“(卡尼讲话)反过来降低了有关英国央行接近再次升息周期的预期，”法国农业信贷银行策略师在客户报告中写道。

“如果有什么的话，这将取决于即将出炉的数据，例如周三的8月零售销售数据来为英镑进一步上扬提供理由。”

在投资者静候周三的零售销售数据的同时，交易商本周还关注的一个重要事件是，英国首相特雷莎梅周五在佛罗伦萨的演讲。届时她料将讨论英国退欧谈判问题。

此外，评级公司穆迪也将于周五公布对英国主权债券的评级。(完) (编译 杜明霞/许娜；审校 艾茂林/孙茉莉)