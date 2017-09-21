欧洲汇市：英镑持稳，交易员关注英国首相退欧演说

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦9月21日 - 英镑周四持稳，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示今年将再度升息，带动美元全线上扬，英镑上日已由去年退欧公投以来高位回落。

美联储周三维持利率不变，但暗示仍预计年底前再升息一次，并宣布10月起开始缩表。

受此刺激，美元指数升至逾两周高位，英镑兑美元跌至低见1.3452美元，先前曾触及1.3659，创2016年6月24日以来最高。

在美联储声明公布前，英镑一直在延续上周涨势。由于英国央行表示可能在“未来数月”升息，英镑兑美元上周跳涨约3.3%。

0840GMT，英镑约报1.3500美元，日内持平；美元小幅回落。

“在当前环境下，美联储政策对推高美元影响不大，因为海外央行也正接近收紧政策，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman称。

“英国升息前景有利于英镑走高，但(首相)特雷莎梅周五在佛罗伦萨的主题演讲让人们近期内保持谨慎，尤其是在英镑近期大涨之后，”他并称。

特雷莎梅料将在这次演讲中提供其对未来英国与欧盟关系看法的细节。

分析师称，如果特雷莎梅推动任何形式的“硬退欧”，那么英镑可能将受到冲击，但货币政策收紧预期将使英镑持续受到支撑。

周三公布的路透调查显示，近三分之二的经济分析师目前预计英国央行将在11月升息，但四分之三的受访分析师认为那时升息是错误的。(完) (编译 蔡美珍/许娜；审校 汪红英/李春喜)