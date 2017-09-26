欧洲汇市：英镑兑欧元触及10周高点，主因欧元挫跌

* • 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* • 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* • 英退公投以来英镑贸易加权指数表现：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦9月26日 - 英镑兑欧元周二触及10周高点，因德国周日大选过后政局将历经一段不确定时期的疑虑，持续拖累欧元走低。

在周日选举结果出炉后，外界担心德国总理梅克尔可能会难以与那些与她所属政党差异极大的其他党派敲定合组政府协议，因而持续打压欧元，欧元兑美元周一创下今年以来单日最大跌幅。

分析师称，欧元走弱是英镑兑欧元上涨的主因。伦敦早盘，英镑兑欧元上涨至0.87545英镑，日内上涨0.4%，创下7月17日以来最高。

“是德国周日大选后的人气(导致出现这种走势)...梅克尔能否让这三个不同政党找到共同立场存在不确定性，”Nordea汇市策略师Niels Christensen表示。

Christensen还称，临近月底投资者还结清欧元多仓，这加剧了欧元疲势。

英镑兑美元上涨0.1%至1.3475美元，从周一所及的10日低点1.3432上升。

关于英国央行未来数月将升息的押注，上周推动英镑升至脱欧公投以来高位，投资者将英镑空仓削减至近两年最低水平。

但交易商称，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周五称希望重启英国脱欧谈判后，英镑人气变得有点偏空。投资者表示，特雷莎梅未提供关于英国谈判立场的具体细节。(完) (编译 张明钧/杜明霞；审校 许娜/张涛)