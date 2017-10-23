欧洲汇市：英镑微跌，受政治和利率前景不确定性拖累

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦10月23日 - 英镑兑美元周一微跌，因围绕执政党保守党内部分歧的担忧以及英国央行利率前景的不确定性令英镑不稳。

英镑兑美元周五已从11日低点反弹，因围绕英国退欧的谈判出现进展迹象。

欧盟领导人表示，他们将开始准备在12月进入英国退欧谈判的第二个阶段，这使谈判向前迈进了一步，英国将得以与欧盟讨论未来的贸易关系。受此影响，投资者重获信心。

但周末报纸报导称，在野党人士可能与首相特雷莎梅保守党内部的反对者结盟，对其退欧策略发起挑战。该报导令人担忧英国国内的分裂可能让谈判停滞不前，并破坏已经取得的进展。

“周末我们看到很多关于党内分歧的报导，”荷兰合作银行资深外汇策略师Jane Foley称。

“因此有这样的不确定性阴云，不仅仅与退欧谈判的进展有关，还与执政党内部的分歧有关。”

周一英镑兑美元下跌0.1%，报1.3175美元；周五曾跌至10月9日以来低点1.3087。

英镑兑欧元上涨0.1%，报0.8916英镑。(完) (编译 汪红英/李春喜; 审校 于春红/张涛)