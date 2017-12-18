欧洲汇市：英镑结束两周连跌上扬，因美元走软

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英退公投以来英镑贸易加权指数表现：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦12月18日 - 英镑周一上涨，打破两周连跌颓势，交易商趁美元整体走疲的机会调整其头寸。

在美国国会本周就税改议案投票之前，投资者抛售美元。部分交易商认为，税改将会给美国经济成长带来重大的正面影响。

美元走软，以及数据显示本月英国总工业订单差值追平11月，创30年高位，均扶助提振英镑。

“美元走软是提振英镑的主要原因，但工业订单差值预期也非常好，”CMC Markets的分析师David Madden说。

英镑兑美元上扬0.63%，报1.3416美元，结束两周连跌态势。本月迄今，英镑已累积下跌近2%。

Madden表示，尽管英镑本月走低，但趋势仍为上行。不过，未来汇价的变化将取决于英国退欧磋商的发展。英国和欧盟上周五就让磋商进入下一阶段达成一致。

英镑兑欧元持平在0.8817英镑。

在2017年最后几个交易日，主要货币陷于宽阔区间内。

最新仓位数据显示，对冲基金连续第四周缓慢增加了英镑多仓，使净多仓达到两个月高位。(完) (编译 母红; 审校 李军)