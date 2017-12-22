欧洲汇市：英镑在英国公布第三季GDP终值数据后回稳

路透伦敦12月22日 - 英镑周五扭转微幅下跌走势回稳，此前英国公布第三季国内生产总值(GDP)终值，交易员也避免在假日前大举部仓。

英国退欧谈判进一步拖延的前景在12月一直对英镑构成打压，但英镑在过去两个月仍录得了涨幅，11月累计上涨了约4%。

英国国家统计局公布，第三季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.4%，增幅符合路透调查的分析师预估值。随着英国退欧日期逼近，数据表现凸显出英国经济所面临的困境。

统计局称，第三季GDP较上年同期升幅则从之前的成长1.5%修正为成长1.7%，但增幅主要反映了去年初数据的变动。

英镑兑美元持平在1.339美元，数据公布前一度走软。英镑兑欧元上涨0.2%，报0.8846英镑，稍早则持平。

12月英镑兑美元陷于窄幅交投区间内，分析师表示，英镑需要一个刺激因素才能走出该区间。

一些交易商认为，如果英国同意英退过渡协议，而且与欧盟的谈判进展快于预期，则英镑2018年有望上涨。

“英镑的下跌归咎于英退公投之后艰难的背景环境。但未来一年应该会看到英镑多头坚守阵地，尤其是现在我们看到解决英退方面在技术上已‘成功了一半’，”ING在一份报告中称。(完) (编译 李军; 审校 刘静)