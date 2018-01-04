欧洲汇市：英镑小升，受强劲服务业调查数据的提振

路透伦敦1月4日 - 英镑周四小升，之前有调查显示12月英国服务业强劲复苏，但在英镑近期上涨后投资者不愿继续推高英镑。

英镑也受益于美元的全线走弱以及风险偏好的普遍回升，提振了对英镑的人气。

但诸如经常帐赤字增加等结构性因素犹在还是令投资者小心谨慎。

“考虑到仓位数据、通胀率以及经常帐赤字较大这些因素，在目前的水平上英镑似乎应该卖出，而不是买入，”摩根士丹利驻伦敦外汇策略部门全球主管Hans Redeker说。

英镑兑美元上升0.3%至1.3551，距离9月末创下的四个月高位1.3659不远。

据最新的持仓数据，英镑的多头仓位徘徊在逾三年最高附近。

一些分析师表示，英镑未能进一步上涨，此前有调查显示，英镑近期表现可能过于强势。

周四公布的调查显示，英国服务业在12月出人意料地快速成长，企业对2018年的看法要比他们在2017年很多时间里更加乐观，但英国脱欧仍在影响企业的投资计划。

自上个月欧盟峰会上英国退欧谈判进入下个阶段以来，英镑累计上涨近3%。一些投资者已对英镑未来几周的前景更为乐观。

去年英镑兑美元取得2009年以来最佳年度表现，在美元全面走疲的态势下取得了近10%的涨幅。不过相较于退欧投票前的水平，英镑兑美元仍低出约10%。

英镑兑欧元比退欧公投当日的低点还低出逾15%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)