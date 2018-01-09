欧洲汇市：英镑止步三日连涨下跌，但前景好转

路透伦敦1月9日 - 英镑周二止步三日连涨，因投资人在英镑上涨后进行获利了结，尽管有关退欧谈判将产生乐观结果的预期仍支撑英镑。

外部因素也给英镑提供支撑，比如新年开始的几天，美元兑主要货币很难获得进一步上涨的动能。

“我们预计退欧在未来数月就达成过渡性协议将取得进展，这将对英镑有利，”三菱日联金融集团(MUFG)驻伦敦外汇策略师Lee Hardman表示。他预计未来六个月英镑兑美元将升至1.40。

周二英镑微跌0.3%至1.3529美元，但距离上周触及的四个月高点1.3614不远。

英镑兑欧元过去一个月一直徘徊在0.88英镑附近。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，英镑净多仓接近逾三年最高水平，暗示部分投资人已经对英镑看涨的题材热络起来。

这种乐观情绪已经渗透到外汇衍生品市场，衡量预期波动率的指标跌至逾三年低点。

但部分投资人仍不相信可以买入英镑，他们指出英国经济的的结构性弱点，比如逆差扩大。

“我们仍然低配英镑，因为英国的国际收支平衡出现恶化趋势，”奥本海默基金投资组合经理Alessio de Longis表示。该基金在全球管理着2,350亿美元资产。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)