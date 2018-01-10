欧洲汇市：英镑跌至1.35美元下方，然利好数据抑制进一步下跌

路透伦敦1月10日 - 英镑周三跌至1.35美元下方，这是一周来首次，因投资人在英镑上涨后锁定获利，不过英国公布的利好经济数据抑制了英镑的跌势。

英国11月工业生产较前月上升0.4%，高于10月份0.2%的升幅，较上年同期上升2.5%。路透所调查经济分析师此前曾预计，按月上升0.3%，按年升1.8%。

“这个数据给予英镑温和支撑，更重要的是下周将公布的通胀数据以及英国退欧谈判方面的消息，”ING驻伦敦外汇策略师Viraj Patel表示。

英镑微跌0.4%至1.3493美元，回吐过去两个月上涨4.5%中的部分涨幅。

英镑兑欧元过去一个月都在0.88英镑附近徘徊，英镑兑欧元恢复一些动能。

若下周公布的通胀数据上扬，将进一步推高英镑，市场将开始臆测英国央行下次升息的时间。

货币市场预期英国央行到2018年下半年才可能升息。12月公布的路透调查预测在2018年第四季升息。

虽然投资人对下次升息时间的预测持谨慎看法，但最近几周英镑看涨的题材已经回暖，因为预期退欧谈判将取得一些进展。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，英镑净多仓接近逾三年最高水平。

美元疲弱对于推高英镑也起到一些作用，纽约梅隆银行外汇策略师Neil Mellor表示，基本面“对英镑的支撑越来越少。”(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)