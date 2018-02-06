欧洲汇市：英镑兑美元连跌三日至两周低位，但在英央行会议前谨慎交投

路透伦敦2月6日 - 英镑兑普遍走强的美元周二连续第三日下跌，触及两周新低，尽管投资者对在本周英国央行会议前将英镑压低太多仍感到不安。

相对连续第四日遭遇下跌的股市而言，外汇市场相对平静。英股富时指数下跌近2%，为连续第六日走低。

随着美元从早盘的跌势中回升，英镑一度下挫0.8%，触及两周低点1.3838美元，1704 GMT，英镑回升至1.3948美元，当日仍跌0.1%。

英镑自1月25日创下的高位1.4346美元下跌约3%，较上周五下跌逾2%，录得2017年6月以来的最差三日表现。

英镑兑欧元下跌0.4%，至0.8910英镑的三周低位，之后反弹至0.8900英镑，当日仍跌0.1%。

市场整体上回避风险情绪打击英镑，本周的调查印证英国经济状况疲弱，与欧盟之间就脱欧谈判产生新的紧张局势也施压英镑。

根据金融数据公司IHS Markit的一份报告，英国第一季经济成长可能放缓至0.3%，低于2017年第四季的0.5%。

欧盟的英国退欧谈判人士直白地呼吁英国政府厘清对于退欧之后与欧盟间关系的预期。欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)表示，在没有关税同盟并脱离单一市场的情形下，很难没有贸易障碍。

“昨天的英国数据显示服务业产出疲弱，零售业支出仅微弱增加，未能帮助英镑人气，但今日疲弱的真正驱动力是市场的普遍波动性，”加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称。

但英镑交易员也对在周四英国央行政策会议前下大押注感到谨慎。

预计英国央行会维持利率不变，但许多分析师现在预计5月会升息，特别是在英国央行总裁卡尼近期对经济发表乐观讲话后。(完) (编译 刘静；审校 李军)