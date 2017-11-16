《路透精英汇》基金经理认为英镑交易应比照新兴市场货币

路透伦敦11月15日 - 基金经理周三在2018路透全球投资峰会上表示，由于英国退欧充斥变数，英镑交易应比照新兴市场国家货币。

2017年11月14日，面值5英镑的纸币。REUTERS/Benoit Tessier

基金经理们在峰会中指出，政治风险高涨、经常帐赤字庞大，加上巨额债务，都使得英国看来更像是发展中而非发达经济体，因此英镑交易应反映这点。

GAM投管主管Paul McNamara表示，“你若对英国采取新兴市场形式的分析，它看来糟透了。”该基金公司掌管全球资产规模达1,840亿瑞郎(1,860亿美元)。

自英国去年6月公投脱欧以来，英镑加权指数GBP=已下跌近13%，且在英国脱欧的分手协议仍存在不确定性之际料将不会回升。

政治不确定性让英镑一再震荡，主要是因担心英国可能选择“硬”退欧，在这种情况下退欧，英国会失去欧洲单一市场的优先准入。

“如果英镑震荡开始加剧，我们通常会做的是...降低英镑曝险。当震荡再度缓和下来时，我们便平仓，”Royal London Asset Management多种资产主管Trevor Greetham在峰会上表示。

“因此，我们的交易模式是视震荡情况略为减码或更多减码，而这样的技巧实际上是从新兴市场货币交易而来的，”他并称。

Greetham表示，如果公众转为反对英国退欧，他并不排除“英退取消”的可能，并认为出现这种情况的机率大约有10%。

汇率波动率日线图：tmsnrt.rs/2A19jKB

本周稍早，Northern Trust Asset Management在路透峰会上称，如果英国可能在“不达成任何协议”的情况下退欧，那么英镑兑美元有可能大跌近10%，低见1.20-1.22美元。

摩根资产管理的看法则较为乐观，称“对于英镑，我们持偏多看法，三四周前已经开始建仓”。

摩根资产管理负责固定收益、外汇和大宗商品的投资长Nick Gartside表示，鉴于全球经济增长趋势，英国经济增长趋于向上，因此该公司在“适度做多”英镑。(完)