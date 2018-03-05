无惧一年后英国退欧 美系投行仍押宝伦敦、大举招聘

路透巴黎/伦敦3月2日 - 距英国预定脱离欧盟还有一年，美国主要投资银行在伦敦的计划招聘人数，比在欧洲其他任何地方的都要多得多，这显示他们预期伦敦金融城仍将是其最主要的地区枢纽，至少短期内如此。

英国2016年夏天投票决定将脱欧时，分析师预测将有大量投行工作岗位将从传统的欧洲最主要金融中心—伦敦外移至欧陆。

银行本身也警告会有数以千计原位于伦敦的岗位被裁撤或移至欧洲，并提出或开始强化在法兰克福和都柏林等城市的替代中心。

但在英国2019年3月29日脱欧后与欧盟的贸易关系仍不明朗之际，主要投行似乎正搁置在欧陆大规模招募的计划，转而投资于已经确立的伦敦办公室。

根据路透检视几大投行的网站，截至2月27日，摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、花旗集团(C.N)、美银美林(BAC.N)和高盛(GS.N)网站上登出的英国职位空缺总计有1,544个。

而这五家银行在都柏林、法兰克福和巴黎的职位空缺合计不到200个。这三地都希望争取到英退后自伦敦金融城外移的业务。

这些银行在英国聘有约4万名员工。五家银行对于招聘计划都不愿发表官方评论。

“美系银行在2016年和2017年初确实都很沉寂，但他们今年初预测其今年(在英国)的招聘将比去年增加。”国际招聘业者摹根麦肯立(Morgan McKinley)主管Darren Burns称。(完)