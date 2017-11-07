博通提议以1,030亿美元收购高通 不排除敌意收购可能（更新版）

路透11月6日 - 通讯芯片(晶片)制造商博通(Broadcom)(AVGO.O)周一向智能手机芯片供应商高通(QCOM.O)发出了1,030亿美元的主动收购提议，有可能引发一场重塑行业格局的收购战。

高通表示将评估该收购提议，但消息人士告诉路透，高通倾向于拒绝，因报价过低，且面临监管机构否决或拖延很久才能批准的风险。

博通的执行长Hock Tan向路透表示，不排除发起代理权之争，以说服股东替换董事会并接受该收购提议。

“我们是深思熟虑的，知道有哪些选项，并未排除任何一种选择，”Tan说，“我们非常希望与高通合作，达成一项共赢的协议。”

博通和高通若合并，将成为智能手机芯片的主要供应商，也让英特尔(Intel)(INTC.O)面临更大风险，后者通过为苹果(AAPL.O)供应调制解调芯片，正在从以往立足的电脑芯片领域向智能手机技术扩展。芯片是手机硬件的核心。今年全球智能手机销售量有望达到15亿支左右。

根据博通的提议，高通股东每股将获得60美元现金及10美元博通等价股权。包括负债在内，这宗交易价值1,300亿美元。

“现在对双方来说都像是一场高赌注的扑克牌游戏。”GBH Insight分析师Daniel Ives说。他相信看多的投资者希望每股能有75-80美元。博通的出价较高通周四收盘价54.84美元溢价27.6%。

高通股价周一上涨1.15%，收报62.52美元。

博通上涨1.42%，收报277.52美元，此前触及281.80的纪录高位。

这两家公司敲定任何协议都将面临严格的监管审核，尤其是在中国。中国希望收购美国芯片制造商的雄心曾遭美国监管机构的阻挠。(完)