焦点：博通计划收购高通 有望成为科技行业最大并购案--消息人士

路透11月6日 - 据三位熟悉情况的消息人士周五称，通讯芯片(晶片)制造商博通(Broadcom) (AVGO.O)计划在周一前公布对智能手机芯片供应商高通(Qualcomm) (QCOM.O)的收购提议，该交易将成为科技行业有史以来规模最大的一宗并购案，有望打造一家市值接近2,000亿美元的公司。

资料图片：2016年5月，美国加州Rancho Bernardo，博通办公楼上的公司标识。REUTERS/Mike Blake

二者的合并将把两家最大的手机无线通讯芯片生产商整合为一家，并加大英特尔(Intel)(INTC.O)所面临的风险，后者正在从其传统的电脑芯片领域向智能手机技术扩展。

其中一位消息人士说，博通收购报价的金额尚未确定，但考虑的每股收购报价在约70-80美元之间。若以70美元计算，收购报价对高通的估值将为1,030亿美元。

消息人士说，高通尚不清楚博通报价的细节，也远不能确定高通是否会接受这一交易。

“这是一项明智之举，将使博通成为科技巨头，”GBH Insights的分析师Daniel Ives说。

高通未予置评，博通也未立即回复置评请求。

目前正值博通计划把总部从新加坡迁往美国。该收购案将是执行长Hock Tan最具野心的行动，Tan自10年前上任以来，已把博通从一家小型芯片商转变成市值达千亿美元的大公司。

高通则正在试图完成其以380亿美元收购恩智浦半导体(NXPI.O)的交易。反托拉斯官员还在考虑高通对恩智浦的收购案。

高通是手机芯片的先驱，向苹果、三星和LG等手机厂商供应所谓的调制解调器芯片(数据机晶片)，手机可因此而连上无线数据网路。博通亦是主要的Wi-Fi芯片供应商，不少客户也是同样那几家手机业者。

唯一的另一家主要高阶芯片供应商是英特尔，其供应了苹果(AAPL.O)iPhone约半数的调制解调器芯片。博通若收购高通，将在手机市场得到更有利可图的产品线。

英特尔股价下跌1.6%至46.34美元。

彭博稍早报导，博通正考虑以现金加股票的方式，按每股约70美元收购高通。

博通正试图完成其斥资55亿美元对Brocade Communications Systems (BRCD.O)的收购；而高通正在进行完成对恩智浦交易的程序。

高通股价周五跳涨12.71%，收报61.81美元；博通则涨5.45%收报273.63美元。恩智浦收低2.08%，Brocade跌2.62%。

博通股价今年大涨，高通却下跌。博通的预期市盈率(本益比)近来在14.6，略高于其13.5的平均水准。高通近来的预期市盈率15.4%，远低于25.9的平均水准。

其中一名消息人士称，博通正与五家融资银行合作，以凸显现金出价部分。

如果博通要收购高通的专利资产并调整使用授权，将对手机行业产生深远影响。

专家称，高通和博通在无线通信方面的专利组合在很大程度上相近，高通涉及移动数据网络，而博通涉及WiFi和蓝牙技术。

美国联邦贸易委员会(FTC)前律师Henry C. Su表示，根据标准的经济理论，由一家公司提供相近产品通常更便宜，这可能有利于手机厂商，并可能使得监管机构倾向于批准该交易。

IC Insights研究分析师Rob Lineback称，关于博通和高通合并交易的反垄断担忧也可能有限，因为除了无线路由器WiFi解决方案、蓝牙驱动和一些射频半导体之外，两家公司在其他领域很少重合。

“两家公司在这些领域是领导者，但也有其他公司提供这些服务，”Lineback并称，如果为了打消反垄断担忧而出售这些领域的某些资产，也不会影响到交易的价值。(完)