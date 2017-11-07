分析：谈判筹码？ 中国料严审博通与高通合并案

路透上海11月7日 - 专精反垄断官司的多位律师表示，博通(Broadcom)(AVGO.O)与高通(Qualcomm)(QCOM.O)两大芯片业者的超大型合并案可能在中国遭到严格审查；此刻正值中国策略性推动切入芯片产业。

2017年11月6日，美国加州Irvine，博通公司办公室前的企业标识。REUTERS/Mike Blake

通讯芯片制造商--博通周一向智能手机芯片供应商--高通发出了1,030亿美元的主动收购提议，有可能重塑行业版图。

不过此事可能受到中国监管批准程序拖延。北京和华盛顿当局一直为了芯片等高科技行业交易争论不休，美国外资审议委员会(CFIUS)今年就挡下了多起涉及中资企业的收购案。

这个棘手的问题可能在美国总统特朗普本周访问中国时浮现；特朗普此次访华有高通高管随行。

这起合并案料将在中国商务部旗下反垄断部门面临漫长的审查，因战略上的顾忌，交易规模庞大，以及高通在中国竞争手法饱受抨击。

上海Faegre Baker Daniels律师事务所合伙人严瑜表示，“对于中国而言这是个重要的产业，高通之前被商务部罚过，因此是个受到关注的对象。”

2015年，高通同意支付创纪录的9.75亿美元罚金，以了结在中国所谓的“捞双份”(double dipping)反垄断调查。“捞双份”指的是高通除了销售芯片，还对中国客户收取专利费。

中国正在借助紫光集团、福建宏芯投资基金等国内企业，大力发展自己的半导体产业，以协助降低对高通、三星电子(005930.KS)、英特尔(INTC.O)等全球业者的依赖。

北京当局的推动提供了政治优势。

“由于半导体行业对中国具有战略重要性，(中国商务部)将考虑整个国家的行业安全，”第二位上海的反垄断律师称。由于高通是其公司的客户，该律师要求匿名。

该律师还称，中国芯片制造商竞争对手也对该交易表示关切，使得商务部反垄断局面临采取行动的压力。最可能的结果是对该交易设限，而非阻拦。

路透发传真寻求置评，中国商务部没有立即置评。

**行业政策**

这位上海的反垄断律师表示，此次交易无论是规模、复杂程度、还是可能的敏感性都意味着，它可能必须得通过商务部并购审批流程的所有所有三个阶段，按规定这将需要180天。

虽然博通与高通的业务几乎没有重叠，不过两家公司打算分别完成55亿美元收购博科通讯系统(Brocade)(BRCD.O)，以及380亿美元收购恩智浦半导体(NXPI.O)的交易。

中国商务部在经历五个月的调查后，于今年稍早有条件批准了博科通讯收购案。

高通未予置评。

“我们预计中国和其他国家将欢迎这一交易，以解决二次收费问题，并将发现除此之外不会再有什么大问题，”博通发言人称，此处所指是当前的专利收费问题。

博通执行长Hock Tan上周表示，该公司将把总部从新加坡搬到美国，称由于特朗普努力改善商业环境并进行税改。特朗普对此举表示赞赏，将博通称为“一家确实很棒的公司”。

“中国商务部将在政府敦促下对该宗并购交易进行非常严格的审查，不仅是从竞争方面，还将从更广泛的产业政策角度来审查，”另一位驻北京的参与类似交易的反垄断律师说道。

由于此事的敏感性，该律师要求匿名。他表示，中国政府一直在大力推动该领域的发展，包括实施购买海外跨国企业的交易，一些交易成功了，一些交易则遇到阻碍。

“可以预期商务部将非常、非常仔细的审视这宗交易，”他说道。

多位律师都表示，商务部在过去几年里对于全球收购交易展示了更大的影响力，比如在今年稍早对陶氏化学(Dow Chemical)和杜邦的合并案附加限制性条件。

不过，一些中国律师称，商务部罕有直接阻止并购交易的行为，特别是在中国公司并没有直接参与交易的情况下。较常见的，公司可能会被要求出售一些特定业务，或是向中国合作伙伴做出某些承诺，以此作为批准交易的条件。(完)