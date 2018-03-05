博通注册地迁回美国的工作可能在5月中旬完成--消息

路透华盛顿3月2日 - 据了解情况的消息人士透露，总部设在新加坡的芯片生产商博通(Broadcom)(AVGO.O)计划到5月中旬可完成迁移回美国的工作。博通正寻求收购竞争对手高通(Qualcomm)(QCOM.O)。

2017年11月6日，美国加州，博通园区的企业标识。REUTERS/Mike Blake

如果博通能迅速完成将注册地迁回美国的工作，或可消除美国外资审议委员会(CFIUS)的疑虑，打破上述收购计划面临的僵局。CFIUS有权中止那些其认为可能危害国家安全的交易。

博通在去年11月曾表示将迁回美国，但没有说明具体时间。

该迁移计划将于5月6日由博通股东进行投票，之后还必须获得法院认可。一位熟悉情况的消息人士称，一旦这些工作如期在5月初至月中完成，迁移便可迅速展开。

该消息人士补充说，整个过程最早可能在5月中旬结束。

博通原本是一家美国公司，在2016年被新加坡公司Avago所收购，Avagob决定使用旧名博通。

尽管博通计划重回美国，但CFIUS已经对该提议的交易表达出兴趣，因为博通已为高通总计11席的董事会提名六席董事。提名名单将在周二进行表决。

博通认为CFIUS的担心亳无根据，因为其并未掌控提名的董事。

“博通提名的独立董事有一些或全部被任命，但到头来博通不能也不愿掌控高通董事会，而这是CFIUS裁量的基本准则，”该公司周五在声明稿中表示。

其并重申有信心能够获得监管单位批准收购高通，在约12个月内达成协议。

高通曾表示，博通1,170亿美元的出价是低估了公司的价值。博通则指控高通未能认真协商，称双方正在大闹”订婚剧”。(完)